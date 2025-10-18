При взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке погибли три женщины

Три женщины погибли при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона уточнил, что в результате взрыва погибла молодая девушка 2002-го года рождения, а также две женщины, у которых остались дети. Завод окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация.

«Пять человек находятся в больнице», - написал Хабиров в своем Telegram-канале.

По его словам, у двоих пострадавших состояние достаточно тяжелое, у остальных – средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Глава республики пообещал, что всех пострадавших вылечат.

Старый завод «Авангард» выполняет важную государственную задачу. Предприятие продолжит выпускать крайне нужную продукцию для страны, добавил Хабиров. Оно имеет дело со взрывчатыми веществами. Криминалисты разбираются в причине взрыва.

«Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв», - подчеркнул политик.

Ранее трех пострадавших достали из-под завалов на заводе в Стерлитамаке после взрыва. Здание предприятия получило серьезные повреждения.