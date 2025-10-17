МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трех человек достали из-под завалов на заводе в Стерлитамаке

На химическом заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке прогремел взрыв.
Виктория Бокий 2025-10-17 19:38:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Трех пострадавших достали из-под завалов на заводе в Стерлитамаке после взрыва. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Один человек из трех спасенных находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что из-за произошедшего ЧП городская больница Стерлитамака перешла на особый режим работы.

По последней информации, еще пять человек остаются под завалами. Об этом сообщила администрация города.

Напомним, что на химическом заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке прогремел взрыв в одном из цехов. В результате случившегося здание получило серьезные повреждения.

Известно, что на месте работают правоохранители и сотрудники оперативных служб. Также там находятся несколько бригад скорой медицинской помощи.

#Башкирия #пострадавшие #завалы #химзавод #Стерлитамак
