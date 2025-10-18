МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Колумбии протестующие ранили из луков полицейских у посольства США

Участники акции выступали против внешней политики США.
Владимир Рубанов 2025-10-18 08:47:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Четверо сотрудников полиции Колумбии пострадали в ходе беспорядков возле посольства США в Боготе. Они получили ранения от стрел, сообщает газета El Tiempo. Участники акции протестовали против внешней политики США.

Протестующие забросали территорию дипмиссии бутылками с зажигательной смесью и использовали для нападения луки. В центре беспорядков оказался кампус национального университета. Там сообщили, что оказали медицинскую помощь нескольким людям, пострадавшим от слезоточивого газа.

Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что отдал приказ обеспечить максимальную защиту посольства США. После этого радикально настроенная группа граждан напала на полицейских.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес назвал случившееся «покушением на убийство». Он заявил, что государство не будет терпеть подобных нападений на сотрудников правоохранительных органов. Санчес заверил, что все виновные будут пойманы.

Столкновения у посольства переместились на парковку библиотеки газет, в результате чего кампус оказался в эпицентре насилия, сообщили в университете. Беспорядки поставили под угрозу жизни сотрудников и имущество, в итоге пришлось эвакуировать здание.

В университете заявили о предательстве доверия со стороны протестующих, которые ночевали на территории кампуса. Несмотря на их несанкционированное проникновение, руководство предоставило митингующим все необходимые гуманитарные гарантии, говорится в заявлении. Насилие со стороны протестующих противоречит заявлениям их представителей о мирной акции и уважении к университетскому сообществу, добавили в учебном заведении.

Ранее беспорядки прокатились по соседней с Колумбией стране - Перу. Там пострадали больше 100 человек и ввели чрезвычайное положение.

