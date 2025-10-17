В Перу из-за протестов введут чрезвычайное положение в Лиме

Власти Перу объявят столичный регион Лима зоной чрезвычайного положения. Причиной стали массовые протесты 15 октября, в которых пострадали более 100 человек. Об этом сообщил премьер-министр страны Эрнесто Альварес.

«Мы подготовим полный пакет конкретных мер. Мы их объявим, чтобы каждый мог их обсудить, и они будут представлены в ближайшие часы», - сказал Альварес.

Заявление политика транслировалось по телеканалу TV Peru. В нем премьер-министр Перу подчеркнул, что объявление чрезвычайного положения не может быть еще одной пустой мерой, не ведущей ни к чему конкретному, поэтому правительство страны не вводило его до сих пор. Он также добавил, что власти не исключают возможности введения комендантского часа.

В четверг ранним утром в столице Перу Лиме начались антиправительственные протесты, в ходе которых произошли столкновения с полицией. Участники демонстрации требовали ухода нового президента Хосе Хери и членов действующего конгресса.

Ранее в Перу рядом с древним городом инков Мачу-Пикчу начались протесты водителей автобусов, которые повредили железную дорогу. Около 900 человек оказались заблокированы. Компания Consettur 30 лет перевозила людей в Мачу-Пикчу из Агуас-Кальентеса, но когда у нее закончилась лицензия, власти выбрали нового перевозчика.