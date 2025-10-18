Россия передала США документы с секретными сведениями по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди. Материал полон новых деталей и даже откровений.

Из документов стало известно, что Хрущев в беседе со своим сыном, говорил, что ему нужно еще 6 лет, чтобы установить нормальные отношения с Америкой. Этот внущающий оптимизм прервали выстрелы в Далласе.

В 1963 году после убийства Кеннеди рассматривали сотни версий, включая иностранное вмешательство. Были и попытки обвинить Советский Союз, но позже эта версия у ФБР не нашла ни одного подкрепления. А все за счет той самой хрупкой связи между двумя правительствами - советским и американским, которую не просто, но все же смогли выстроить лидеры после Карибского кризиса.

Первым о трагедии узнал тогдашний посол в США Анатолий Добрынин. В своих воспоминаниях он сообщал, что о событиях в Далласе услышал по радио, находясь у зубного врача. Отложив процедуру пломбирования, Добрынин немедленно вернулся в советское посольство и оттуда связался с Москвой. С учетом разницы во времени устное сообщение посла в МИД СССР было получено между 19 и 20 часами. К этому времени Громыко уже находился дома, откуда он незамедлительно связался с Хрущевым.

Смерть американского президента подтвердили. По официальному протоколу нужно было выбрать кандидата, кто будет представлять Союз на похоронах. Предлагали посла, но Хрущев резко возразил: «президента должен хоронить президент». Однако занимавший на тот момент высший государственный пост Леонид Брежнев не имел достаточного международного опыта и не вполне подходил для этой миссии. Делегацию возглавил первый зампред Совета минстров Анастас Микоян.

Архив документов получила член палаты представителей США Анна Паулина Луна, которая регулярно выступает против военной помощи Киеву и критикует Зеленского. За эти материалы она выразила благодарность российскому посольству и назвала это «огромным историческим значением».

Ранее Анна Паулина Луна выложила в социальную сеть документы об убийстве президента США Джона Кеннеди. Материалы представляют собой около 300 страниц, среди них - тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина и записки главы МИД СССР Андрея Громыко, а также записка председателя КГБ Владимира Семичастного.