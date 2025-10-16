МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы советские архивные документы по делу об убийстве Кеннеди

В самом материале около 300 страниц.
Дарья Ситникова 2025-10-16 18:34:00
© Фото: Heinz-Jürgen Goettert, dpa, Global Look Press

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна выложила в социальную сеть материалы об убийстве президента США Джона Кеннеди. Документы передал ей российский посол Александр Дарчиев.

«Эти документы не были отредактированы, не были изменены или подделаны, но представлены в том виде, в котором их мне передали», - сообщила Луна.

Материалы представляют собой около 300 страниц, среди них - тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина и записки главы МИД СССР Андрея Громыко, а также записка председателя КГБ Владимира Семичастного. Отмечается, что из-за шатдауна архивная служба США не помогла с загрузкой данных. Их опубликовали на платформе Substack, пишет RT.

Напомним, вчера, 15 октября, Дарчиев передал конгрессвумен документы по делу об убийстве Кеннеди. Первые попытки получить доступ к ним предпринимались США еще в 90-е годы.

#сша #джон кеннеди #документы #Александр Дарчиев #анна паулина луна
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 