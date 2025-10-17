За ночь над Россией уничтожили 61 украинский беспилотник

Российские силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над шестью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября до 07.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большинство дронов (32) были перехвачены над Республикой Крым, 13 беспилотников силы ПВО уничтожили над Ростовской областью, шесть БПЛА - над акваторией Черного моря.

Над Брянской областью ночью ликвидировали пять дронов, а над Тульской областью и Московским регионам - по два БПЛА. Также в Министерстве обороны РФ рассказали об одном сбитом беспилотнике над территорией Курской области.

Вчера за три часа силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над четырьмя российскими регионами. Над территорией Курской области силы ПВО ликвидировали 11 беспилотников, по пять дронов - над Воронежской и Брянской областями и еще два БПЛА - над территорией Крыма.