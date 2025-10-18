МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны опубликовало документы о Кущевской атаке 1942 года

Открыт мультимедийный раздел о подвигах казаков в Великую Отечественную войну.
2025-10-18 06:34:57
© Фото: Минобороны России

На сайте министерства обороны РФ к Дню памяти войсковой казачьей славы открыт новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные архивные документы. Его запуск приурочен ко Дню памяти войсковой казачьей славы, который отмечается 18 октября.

На протяжении веков казаки защищали интересы государства, проявляя бесстрашие, несгибаемую волю, воинскую доблесть и любовь к Родине. В разделе доступны журналы боевых действий, оперативные сводки, карты с расположением частей, исторические формуляры и другие материалы, посвященные участию казачьих подразделений в Кущевской атаке 1942 года.

Это одна из крупнейших конных операций Великой Отечественной войны. Атака замедлила продвижение немецких войск на Кавказ. Это позволило советским силам перегруппироваться и существенно повлияло на исход Битвы за Кавказ.

Опубликованные в разделе документы подробно описывают расстановку сил, ключевые этапы сражения, героизм бойцов и командиров, а также реальные последствия боя, который на несколько дней остановил наступление немецких войск. Публикация рассекреченных материалов из Центрального архива Минобороны направлена на защиту исторической правды, борьбу с фальсификацией истории и прославление подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ранее ко 130-летию со дня рождения Александра Василевского Минобороны опубликовало документы, посвященные выдающемуся военачальнику. На сайте опубликованы записи из его рабочей тетради, приказы, директивы Ставки Верховного Главнокомандования и другие важнейшие свидетельства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Великая Отечественная война #казаки #документы #Центральный архив #битва за кавказ #Кущевская операция
