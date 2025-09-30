Минобороны запустило спецпроект о маршале Советского Союза Василевском

Министерство обороны России запустило новый мультимедийный интернет-проект «Служение Родине - дело всей жизни». Он посвящен выдающемуся военному командиру маршалу Советского Союза Александру Василевскому.

30 сентября исполнится 130 лет со дня рождения Василевского. Его имя навсегда останется в истории как символ воли, стратегического ума и преданности своей стране.

Проект основан на уникальных документах из фондов Центрального архива ведомства, которые рассказывают о жизни и работе военачальника. Раньше эти свидетельства не были доступны широкой публике.

На сайте Минобороны можно найти личные документы Василевского, записи из его рабочей тетради, приказы, директивы Ставки Верховного Главнокомандования и другие важнейшие бумаги. Эти свидетельства помогут лучше понять, каким был великий стратег и как он посвятил свою жизнь служению Родине.

Василевский совмещал должности начальника Генштаба, заместителя наркома обороны и представителя Ставки Верховного Главнокомандующего. Он был одним из главных разработчиков крупнейших стратегических операций Красной Армии.

Военачальник координировал действия фронтов в Сталинградской битве и других операциях 1943-1944 годов. В полной мере проявил полководческое искусство при разработке плана контрнаступления в Сталинградской битве.

Василевский был контужен при проведении Крымской операции, но продолжил участвовать в планировании операций. Командовал 3-м Белорусским фронтом, овладел Кенигсбергом и провел Земландскую операцию.

Позже был назначен Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, руководил разработкой плана войны с Японией. В 1946 году возглавил приведение Вооруженных сил к послевоенной жизни. Занимал посты министра Вооруженных Сил СССР и первого заместителя министра обороны СССР. Внес значительный вклад в реорганизацию ВС СССР и повышение боевой готовности в условиях холодной войны.

Василевскому дважды присвоено звание Героя Советского Союза, он награжден двумя орденами «Победа» и другими наградами. Маршал СССР умер 5 декабря 1977 года, похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.