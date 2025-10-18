МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине с 2022 года «потерялись» почти полмиллиона единиц оружия

Более половины утраченного оружия - автоматы, гранатометы, карабины и винтовки иностранного производства.
Ян Брацкий 2025-10-18 07:14:55
© Фото: Ferhat BoudaPicture alliance Global Look Press

Почти полмиллиона единиц оружия «потерялось» на Украине с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции страны. На конец 2023 года числилось утраченными 178 818 единиц, на конец 2024 - 270 945 единиц, к настоящему времени - 491 426 единиц оружия, пишет ТАСС.

Чаще всего из арсеналов «пропадали» автоматы - почти 150 тысяч единиц - около трети всего утраченного. В это число также входят около 30 тысяч единиц пулеметов различных типов и около 19 тысяч единиц гранатометов. Далее следуют ружья, пистолеты и карабины. Львиная доля пропавшего оружия - иностранного производства.

Ситуацию усугубили сами киевские власти. В феврале 2022 года населению начали бесконтрольно раздавать оружие. На руках у гражданских оказались «десятки тысяч автоматов». Вооруженные до зубов украинцы стали сбиваться в банды, о чем также свидетельствуют данные Нацполиции. С тех пор возбуждены тысячи уголовных дел по статьям, в которых фигурирует огнестрельное оружие.

Ранее стало известно, что Киев мог переплатить $129 млн за оружие из-за коррупции. Аудит агентства по оборонным закупкам выявил излишние расходы. Директор ведомства пояснил, что многие заявки с более низкими ценами отвергались. Возможно, это происходило из-за несоответствия необходимым требованиям по качеству, графикам поставок, условиям оплаты или иным ключевым параметрам.

#оружие #Украина #ВСУ #коррупция #контрабанда
