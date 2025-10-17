МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Синоптик спрогнозировала на следующей неделе волны тепла в Москве

Самые низкие температуры ожидаются в диапазоне от 0 до +5 градусов.
Владимир Рубанов 2025-10-17 13:53:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Погоду в Москве на следующей неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому в первые дни существенных осадков не ожидается, рассказала «Звезде» синоптик Татьяна Позднякова.

Фон температуры останется близким к климатической норме. Самые низкие значения ожидаются от 0 до +5 градусов. Преобладающая температура в дневные часы в Москве - 5-6 градусов тепла. Но чем ближе к концу октября, тем будет прохладнее.

Во второй половине недели пройдут дожди, от небольших до умеренных. При этом прогнозируется небольшой всплеск тепла.

«Мы ждем где-то градусов 8-9, местами даже 10 градусов. Потом температура будет понижаться в начале следующей недели, а потом вновь максимальная температура может достигнуть отметки +8...+9 градусов. То есть процесс будет развиваться такими волнами. Волны относительного тепла будут сменяться волнами относительной прохлады», - говорит Позднякова.

При этом большинство моделей не дают отрицательной температуры в ночные часы практически до конца месяца, добавила специалист. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что снежный покров в октябре в Москве не сформируется. Обычно это происходит позже.

#Погода #прогноз #тепло #наш эксклюзив #дожди #температура воздуха
