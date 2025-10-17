В МВД рассказали о новой схеме мошенников с газовым оборудованием

Мошенники стали внедрять новую схему обмана под предлогом оформления документов на техобслуживание газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

Суть схемы заключает в том, что аферисты звонят потенциальной жертве и, ссылаясь якобы на законодательные изменения, сообщают о необходимости заключения договора. Он якобы должен быть заключен со специализированной организацией для техобслуживания газового оборудования внутри частного дома или квартиры.

Для убедительности своей истории злоумышленники сообщают «номер талона» для перезаключения договора. Его аферисты предлагают подтвердить на специальном сайте, который является фишинговым. После того, как человек введет контактные данные - появится уведомление о якобы направлении СМС-сообщения. После этого мошенники перезванивают и просят продиктовать код из СМС.

Ранее эксперт по кибербезопасности, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал в беседе со «Звездой» как уберечься от мошеннической схемы с детским голосом. Чтобы мошенники не могли обмануть родителей с использованием подделанного детского голоса, нужно перезвонить ребенку и переспросить, на самом ли деле это он просил денег или нет. Однако родителям нужно подумать о том, чтобы вообще заблокировать ребенку посторонние звонки. Важно избежать ситуации, в которой злоумышленники могли бы записать его голос, считает специалист.