Al Aqsa: 11 человек погибли после удара ЦАХАЛ по автомобилю в Газе

Жертвами израильского удара стали три женщины и семеро детей - все из одной семьи.
Ян Брацкий 2025-10-18 04:02:56
© Фото: Ахмет Абед, РИА Новости

Одиннадцать человек стали жертвами израильского авиаудара в секторе Газа. Об инциденте сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.

«Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией оккупации их автомобиля во время возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа», - сказано в материале.

По его данным, истребители ЦАХАЛ обстреляли автомобиль, в котором ехали три женщины и семеро детей. Все погибшие были членами одной семьи, пишет RT. Ранее администрация Газы опубликовала данные о жертвах среди мирного населения. По их данным, с 7 октября 2023 года число погибших палестинцев превысило 62 тысячи человек. Большинство - женщины, старики и дети. Сейчас в Газе в руинах лежат 85% домов и строений. Почти вся гражданская инфраструктура уничтожена. Подавляющему большинству местного населения негде работать и нечего есть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что израильская армия может возобновить боевые действия в Газе, если палестинское движение ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня. Трамп добавил, что именно он сдерживает администрацию Израиля от более решительных действий против палестинцев в Газе.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #ракетный удар #ввс израиля
