Трамп рассказал об уничтожении подводной лодки с наркотиками

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками на пути в Соединенные Штаты. В результате погибли двое из четырех наркотеррористов на борту.

«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов», - написал он.

Глава Белого дома уточнил, что двое из четырех наркотеррористов были уничтожены. Двое выживших вернулись в страны своего происхождения - Эквадор и Колумбия, для задержания и судебного преследования.

Это не первый случай. Американские военные с момента появления у берегов Венесуэлы трех боевых кораблей ВМС США регулярно открывают огонь по лодкам предполагаемых наркоторговцев.