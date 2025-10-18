МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

Владимир Рубанов 2025-10-18 13:30:45
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty, Global Look Press

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС. Его слова привело Международное агентство по атомной энергии в соцсети Х. Работы начались после четырехнедельного отключения внешнего энергоснабжения.

Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы, заявил Гросси. В организации уточнили, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.

Восстановление снабжения предлагается в два этапа, сообщает РИА Новости. Сначала должно быть реализовано локальное прекращение огня в радиусе полутора километров для ремонта ЛЭП «Днепровская». Потом будет вторая зона для работ на линии «Ферросплавная-1».

Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ для выполнения плана ремонта. Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.

Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами «Россети» начал ремонт поврежденной высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», сообщили в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС. Российские дипломаты, «Росатом» и МАГАТЭ согласовали условия восстановления энергоснабжения. Министерство обороны РФ обеспечивает безопасность работ в зоне обстрелов.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС отключилось 23 сентября из-за обстрелов ВСУ. Станция перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы включились вовремя. В администрации станции сообщили, что все системы функционируют штатно, запасы дизельного топлива достаточны, радиационная обстановка в норме.

ВСУ регулярно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС. Объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия опасной практикой и допустил возможность зеркального ответа.

#Ремонт #энергоснабжение #Запорожская АЭС #заэс #Рафаэль Мариано Гросси #линии электропередачи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 