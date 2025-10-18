Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС. Его слова привело Международное агентство по атомной энергии в соцсети Х. Работы начались после четырехнедельного отключения внешнего энергоснабжения.

Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы, заявил Гросси. В организации уточнили, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.

Восстановление снабжения предлагается в два этапа, сообщает РИА Новости. Сначала должно быть реализовано локальное прекращение огня в радиусе полутора километров для ремонта ЛЭП «Днепровская». Потом будет вторая зона для работ на линии «Ферросплавная-1».

Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ для выполнения плана ремонта. Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.

Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами «Россети» начал ремонт поврежденной высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», сообщили в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС. Российские дипломаты, «Росатом» и МАГАТЭ согласовали условия восстановления энергоснабжения. Министерство обороны РФ обеспечивает безопасность работ в зоне обстрелов.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС отключилось 23 сентября из-за обстрелов ВСУ. Станция перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы включились вовремя. В администрации станции сообщили, что все системы функционируют штатно, запасы дизельного топлива достаточны, радиационная обстановка в норме.

ВСУ регулярно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС. Объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия опасной практикой и допустил возможность зеркального ответа.