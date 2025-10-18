Эксперт объяснил, почему в Евросоюзе встречу Путина и Трампа назвали кошмаром

Военный эксперт, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов рассказал в разговоре со «Звездой», почему в Европе назвали предстоящий саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа политическом кошмаром.

Со слов военного эксперта, Западная Европа полностью зависима от политики США и в экономическом, и в политическом, и в военном плане. Поэтому они не успевают даже понимать, каким образом им реагировать на изменчивую риторику Дональда Трампа.

«То есть Европа, она не субъектная в данном вопросе, она полностью зависит от мнения и позиций Соединенных Штатов», - начал Шкурлатов.

ЕС сделала «все ставки на одно поле», поставив заведомо проигрышную позицию. Евросоюз хочет одержать военную победу над Российской Федерацией «руками украинцев за счет западного вооружения», в том числе американского, который они покупают за собственные бюджетные средства.

«Эта ставка проигрывает. Они понимают это прекрасно. И здесь они критически зависят от мнения американского лидера. Поэтому, собственно говоря, любое изменение в риторике Трампа, оно так болезненно сказывается на Западной Европе», - добавил собеседник телеканала.

Шкурлатов предупредил, что россияне не должны «впадать в эйфорию от очередных заявлений Трампа». Потому что он зарекомендовал себя, как непостоянный и ветреный политик. В первую очередь, американский лидер шоумен и бизнесмен, а потом уже политик.

«Поэтому то, что он говорит сегодня, завтра может быть изменено до диаметрально противоположных позиций. И впадать в некую эйфорию, конечно, не стоит. Но Европе все сложнее успевать за переменчивой внешней политикой администрации Трампа, безусловно. И здесь они являются более зависимой стороной и еще большей стороной, которая не несет издержки от его переменчивой внешней политики и риторики», -объяснил военный эксперт.

Трамп неоднократно заявлял, что он умеет находить общий язык с «крутыми парнями». К их числу американский лидер, безусловно, относит президента России Владимира Путина. И, по сути, ни одного европейского лидера, возможно, за исключением нескольких людей, таких как: венгерский премьер Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министру Италии Джорджа Мелони, заключил Шкурлатов.

До этого испанская El País сообщила, что встреча президентов России и США в Будапеште вызывает недовольство у Евросоюза. Газета назвала политическом кошмаром для ЕС предстоящий саммит. Факт переговоров в Венгрии рассматривается, как пренебрежение Европой.