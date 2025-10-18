МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре человека остаются в больнице после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Инцидент на предприятии, которое занимается производством промышленной взрывчатки, произошел накануне, пострадали восемь человек.
Ян Брацкий 2025-10-18 01:25:00
© Фото: Telegram/agnazarov

Четыре человека остаются в больнице после взрыва на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Восемь пострадавших <…> из них четверо ушли домой, четверо еще находятся в больнице», - сказал Назаров в интервью ТАСС.

В своем Telegram-канале председатель правительства Республики Башкортостан сообщил о переводе больницы, в которой находятся пострадавшие, на особый режим работы. Накануне премьер навестил пострадавших при взрыве. С его слов, им оказывается вся необходимая помощь. Ситуация также находится на особом контроле главы Башкирии. На месте работают представители следственных органов.

Напомним, накануне на химзаводе в Стерлитамаке прогремел взрыв в цехе нитроузла. Причины детонации выясняются. Здание цеха получило серьезные повреждения. Работников оперативно эвакуировали. Прочие обстоятельства выясняются. Известно, что химзавод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки и химической продукции. Позже Андрей Назаров сообщил, что жителям города ничего не угрожает. Завтра на правительство соберется на заседание Оперштаба, на котором обсудит меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

#взрыв #госпитализация #башкортостан #химзавод #Стерлитамак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 