Четыре человека остаются в больнице после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Четыре человека остаются в больнице после взрыва на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Восемь пострадавших <…> из них четверо ушли домой, четверо еще находятся в больнице», - сказал Назаров в интервью ТАСС.

В своем Telegram-канале председатель правительства Республики Башкортостан сообщил о переводе больницы, в которой находятся пострадавшие, на особый режим работы. Накануне премьер навестил пострадавших при взрыве. С его слов, им оказывается вся необходимая помощь. Ситуация также находится на особом контроле главы Башкирии. На месте работают представители следственных органов.

Напомним, накануне на химзаводе в Стерлитамаке прогремел взрыв в цехе нитроузла. Причины детонации выясняются. Здание цеха получило серьезные повреждения. Работников оперативно эвакуировали. Прочие обстоятельства выясняются. Известно, что химзавод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки и химической продукции. Позже Андрей Назаров сообщил, что жителям города ничего не угрожает. Завтра на правительство соберется на заседание Оперштаба, на котором обсудит меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.