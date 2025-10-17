МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На химзаводе в Стерлитамаке прогремел взрыв

Взрыв произошел в одном из цехов завода.
Виктория Бокий 2025-10-17 19:18:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В башкирском городе Стерлитамак прогремел взрыв на химзаводе «Авангард». Об этом сообщает губернатор региона Радий Хабиров.

Отмечается, что взрыв произошел в одном из цехов завода. В результате этого здание получило серьезные повреждения.

«На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения», - говорится в сообщении Хабирова.

Сотрудники завода эвакуированы. Известно, что из-за случившегося пострадали люди, но сколько точно – пока не говорится.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, а также представители правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

#взрыв #башкортостан #Радий Хабиров #химзавод #Стерлитамак
