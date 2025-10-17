На химзаводе в Стерлитамаке прогремел взрыв

В башкирском городе Стерлитамак прогремел взрыв на химзаводе «Авангард». Об этом сообщает губернатор региона Радий Хабиров.
Отмечается, что взрыв произошел в одном из цехов завода. В результате этого здание получило серьезные повреждения.
«На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения», - говорится в сообщении Хабирова.
Сотрудники завода эвакуированы. Известно, что из-за случившегося пострадали люди, но сколько точно – пока не говорится.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, а также представители правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»