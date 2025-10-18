Эксперт оценила галстук Хегсета в цветах флага РФ на встрече с Зеленским

Галстук министра обороны США Пита Хегсета в цветах флага России на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не является каким-либо знаком или символом, выразила мнение в беседе с aif.ru педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Жесткого регламента по выбору цвета галстука для встреч разного уровня нет», - сказала она.

По мнению консультанта по этикету, никакого символического значения цвет галстука не несет. На встречи высокого уровня чиновники чаще используют спокойные цвета и диагональные полоски. Галстук в триколоре не нарушает протокол.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет пришел в Белый дом на встречу Трампа и Зеленского в трехцветном галстуке. Стоит отметить, что белый, синий и красный цвета также есть и на флаге США. Однако на галстуке Хегсета, который сидел прямо напротив Зеленского, цвета располагались в том же порядке, что и на российском флаге.