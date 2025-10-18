МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт оценила галстук Хегсета в цветах флага РФ на встрече с Зеленским

Педагог по этикету считает, что никакого значения цвет галстука не несет.
Екатерина Пономарева 2025-10-18 14:30:38
© Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch, Global Look Press

Галстук министра обороны США Пита Хегсета в цветах флага России на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не является каким-либо знаком или символом, выразила мнение в беседе с aif.ru педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Жесткого регламента по выбору цвета галстука для встреч разного уровня нет», - сказала она.

По мнению консультанта по этикету, никакого символического значения цвет галстука не несет. На встречи высокого уровня чиновники чаще используют спокойные цвета и диагональные полоски. Галстук в триколоре не нарушает протокол.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет пришел в Белый дом на встречу Трампа и Зеленского в трехцветном галстуке. Стоит отметить, что белый, синий и красный цвета также есть и на флаге США. Однако на галстуке Хегсета, который сидел прямо напротив Зеленского, цвета располагались в том же порядке, что и на российском флаге.

#сша #Трамп #Зеленский #галстук #триколор #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 