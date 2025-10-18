Бросившая ребенка в Петербурге оказалась матерью-одиночкой

Бросившая коляску с младенцем в Петербурге мать воспитывает его одна, рассказал «Звезде» источник в правоохранительных органах. Эта женщина приехала из Петрозаводска. Предположительно, у нее сложная жизненная ситуация, уточнил наш собеседник.

Задержанной 35 лет, ее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Рассматривается версия о том, что она наркоманка, добавил источник.

Девочку обследовали в больнице и поместили в дом малютки. С ней все в порядке. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», сообщили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что на Московском проспекте в Санкт-Петербурге мужчина нашел коляску с младенцем. В тот же вечер полицейские установили личность матери брошенной девочки. Причины ее поступка выясняются.