МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бросившая ребенка в Петербурге оказалась матерью-одиночкой

Рассматривается версия о том, что эта женщина наркоманка, сообщил источник.
Владимир Рубанов 2025-10-18 13:07:10
© Фото: gsuskrf_spb, Telegram

Бросившая коляску с младенцем в Петербурге мать воспитывает его одна, рассказал «Звезде» источник в правоохранительных органах. Эта женщина приехала из Петрозаводска. Предположительно, у нее сложная жизненная ситуация, уточнил наш собеседник.

Задержанной 35 лет, ее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Рассматривается версия о том, что она наркоманка, добавил источник.

Девочку обследовали в больнице и поместили в дом малютки. С ней все в порядке. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», сообщили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что на Московском проспекте в Санкт-Петербурге мужчина нашел коляску с младенцем. В тот же вечер полицейские установили личность матери брошенной девочки. Причины ее поступка выясняются.

#Санкт-Петербург #дети #Задержание #Уголовное дело #наш эксклюзив #оставление в опасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 