МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге задержали мать, оставившую младенца у мусорных баков

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Владимир Рубанов 2025-10-18 12:22:51
© Фото: procspb, Telegram © Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которая оставила дочь у мусорных баков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, 17 октября в дежурную часть ОМВД по Московскому району поступило сообщение. За мусорным контейнером возле одного из жилых домов на Московском проспекте нашли коляску с младенцем.

Туда оперативно прибыли полицейские. Сразу же начались оперативно-розыскные мероприятия. Девочку передали медикам для оказания необходимой помощи.

Подозреваемую установили вечером того же дня. Это оказалась неработающая женщина 35 лет, мать ребенка. На нее составили протокол об административном правонарушении. Причины ее поступка выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Глущенко. В СК уточнили, что мать ребенка уже привлекали за неисполнение родительских обязанностей.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #дети #полиция #Уголовное дело #оставление в опасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 