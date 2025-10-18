В Петербурге задержали мать, оставившую младенца у мусорных баков

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которая оставила дочь у мусорных баков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, 17 октября в дежурную часть ОМВД по Московскому району поступило сообщение. За мусорным контейнером возле одного из жилых домов на Московском проспекте нашли коляску с младенцем.

Туда оперативно прибыли полицейские. Сразу же начались оперативно-розыскные мероприятия. Девочку передали медикам для оказания необходимой помощи.

Подозреваемую установили вечером того же дня. Это оказалась неработающая женщина 35 лет, мать ребенка. На нее составили протокол об административном правонарушении. Причины ее поступка выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Глущенко. В СК уточнили, что мать ребенка уже привлекали за неисполнение родительских обязанностей.