Bloomberg: МВФ потребовал девальвировать гривну

Международный валютный фонд потребовал у киевского режима произвести девальвацию национальной валюты. Об этом сообщает 360, ссылаясь на агентство Bloomberg.

«На Центральный банк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту», - говорится в материале.

Издание считает, что это предложение может спровоцировать «напряженность в Киеве» в преддверии переговоров по новому пакету кредитов. По мнению источников агентства, Международный валютный фонд подчеркивает преимущества контролируемой девальвации гривны. Этот шаг может помочь укрепить непростое финансовое положение Украины благодаря увеличению доходов бюджета, выраженных в гривнах.

Тем не менее, по сообщению агентства, Нацбанк Украины выступил против такого шага. Существует риск потенциального ущерба для экономики страны.

«Прогнозируемая выгода ограничена, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи», - объясняет агентство.

При этом девальвация может также спровоцировать инфляцию. А она способна «уничтожить финансовую подушку».

Агентство подчеркивает, что девальвация может привести Киев и к политическим последствиям. Так, киевский режим давно опасается этого шага из-за того, что общество чувствительно к колебаниям цен. По мнению источника, «усталость общества растет», поэтому власти страны вряд ли пойдут на такие шаги.

Согласно прогнозам МВФ, Украину по итогам текущего года ждет резкий рост объема госдолга до отметки 108,6 процентов ВВП с дальнейшим повышением до 110,4 процентов ВВП в 2026 году. Рост ВВП в 2025 году, как ожидается, замедлится до двух процентов после 2,9 процентов в 2024 году. По расчетам фонда Украину в текущем году ждет почти двукратное ускорение роста потребительских цен до 12,6 процентов после 6,5 процентов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины в конце 2024 года достиг 7 триллионов гривен, что эквивалентно 165,1 миллиардам долларов США. В результате отношение госдолга к ВВП составило 92 процента. Основная часть, а именно 96 процентов, приходится на прямой долг государства. Оставшиеся четыре процента составляют долги, гарантированные государством. Увеличение госдолга произошло из-за значительных внешних и внутренних заимствований, необходимых для финансирования бюджета в условиях военного положения. Еще одним важным фактором роста государственного долга стало ослабление курса гривны по отношению к основным мировым валютам.