Солнце за несколько часов сожгло две древнейших кометы

Ученые объяснили, что кометы почти наверняка могут быть двумя фрагментами более крупной кометы, которая была разрушена в результате столкновения с каким-то неизвестным объектом.
Сергей Дьячкин 2025-10-18 01:02:37
© Фото: Telegram/lpixras © Видео: Telegram/lpixras

Солнце сожгло две кометы с интервалом в несколько часов. Процесс попал на видео. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в официальном Telegram-канале.

«Две кометы погибли на Солнце с интервалом в несколько часов», - сообщили ученые.

Согласно данным лаборатории, видео было снято десятого и одиннадцатого октября космическими коронографами LASCO. Это тип телескопа, позволяющий наблюдать за выбросами корональной массы - выбросами плазмы и магнитного поля из солнечной короны, которые могут влиять на космическую погоду. В современной астрономии коронографы применяют для изучения солнечной активности, исследования комет, наблюдения за фоном солнечной атмосферы.

Как сообщили в ИКИ РАН, кометы сгорели с интервалом в несколько часов. Такое видео в лаборатории назвали достаточно редким.

Астрономы рассказали, что кометы произошли из первичного газо-пылевого облака. Это произошло одновременно с формированием солнечной системы. Таким образом, кометы - одни из древнейших тел. А некоторые из комет могут быть даже старше Солнца.

Кометы, которые попали на видео, как сообщают ученые, почти наверняка родились вместе. Помимо этого, они могут быть двумя фрагментами более крупной кометы, которая была разрушена в результате столкновения с каким-то неизвестным объектом.

«Скорее всего, это же столкновение таким трагическим образом изменило и орбиту кометы, приблизив ее к Солнцу», - рассказали в ИКИ РАН.

Ученые объяснили, что некоторые крупные тела после такого события могут «выжить» несколько прохождений через солнечную корону. Но после этого все равно будут разрушены. Малые же тела погибают. Чаще всего они просто испаряются «как капли воды». Это происходит уже при первом сближении со звездой.

Ранее сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказывали, что на Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца. Графики показывали, как растет фоновое излучение Солнца. За сутки оно увеличилось в четыре раза и приблизилось к уровню М. Светило излучало много рентгеновских лучей, как при сильной вспышке.

#солнце #астрономия #солнечная система #кометы #ики ран
