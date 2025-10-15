МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Солнце произошла вторая по силе вспышка за последние четыре месяца

Графики показывают, что фоновое излучение Солнца растет.
Владимир Рубанов 2025-10-15 08:29:10
© Фото: lpixras, Telegram

На Солнце произошла вторая по силе вспышка за последние четыре месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В среду, 15 октября, как ожидается, активность звезды достигнет максимума за многие месяцы.

Графики показывают, что фоновое излучение Солнца растет. За сутки оно увеличилось в четыре раза и приближается к уровню М. Светило излучает много рентгеновских лучей, как при сильной вспышке.

Утром на Солнце произошла вспышка уровня М4.8. Сегодня, как ожидается, может впервые с начала лета произойти вспышка уровня Х, который еще выше.

Ранее ученые обнаружили на поверхности Солнца протуберанец «неадекватного размера». Считается, что солнечная активность может влиять на здоровье человека, хотя доказательная медицина пока это не подтвердила.

#Наука #в стране и мире #вспышка #солнце #астрономия #излучение #ики ран
