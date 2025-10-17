Двое взрослых и ребенок погибли при ударе ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области в городе Алешки в результате удара ВСУ погибли двое взрослых и десятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также в сообщении он рассказал, что ВСУ атаковали дронами город Каховка, там повреждены фасад и кровля Дома культуры. В Каланчаке вследствие прилета БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС. Пожар потушен, пострадавших нет.

По данным Сальдо, в результате обстрелов 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов с населением 16,5 тысячи человек остались без электричества. Сейчас там ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в городе Алешки Херсонской области обстреляли машину скорой помощи. Пострадали два человека - водитель и врач, погибших нет.