Экипаж Ка-52М ударил ракетами по окопавшимся в лесопосадках боевикам

Военные летчики ударили по личному составу и бронетехнике ВСУ в лесистой местности. Экипаж вертолета Ка-52М атаковал противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевой работы «Аллигатора» показало Минобороны России.

Удар был нанесен авиационными ракетами по заранее разведанным целям. После пуска средств поражения экипаж выполнил противоракетные маневры, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Авиационный наводчик доложил, что личный состав ВСУ уничтожен.

Ранее экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по боевикам в зоне ответственности группировки войск «Север». Полет выполнялся на предельно малых высотах. Летчики применили неуправляемые ракеты С-8.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.