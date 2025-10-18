МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулканолог объяснил, опасен ли проснувшийся в Иране вулкан Тафтан

По мнению эксперта, вулкан не будет сильно извергаться, но может разбудить другие и навлечь опасность на города.
Екатерина Пономарева 2025-10-18 10:45:05
© Фото: Thomas Schulze, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Геолог Иван Махоткин объяснил «Звезде», опасен ли вулкан Тафтан, который спал более 700 тысяч лет в Иране. Он назвал ситуацию, к которой может привести активность кратера.

«Вряд ли будет крупное извержение. И уже магматические очаги там в основном все застыли, просто при подвижке землетрясений, которые часто бывают», - подчеркнул Махоткин.

Вулканолог рассказал, что активная зона тянется от Гималаев через Иран и дальше по югу Азербайджана, Армения, Кавказ Северный. По его словам, вряд ли будет крупное извержение в Иране. Однако, если активизировался один вулкан, то могут проснуться и другие. Есть в этой зоне огненные горы, которые расположены рядом с городами.

«Скорее всего, он не будет представлять какой-то большой опасности, но просто это свидетельство того, что и все остальные вулканы, которые здесь остаточные есть, также могут проснуться», - добавил эксперт.

Есть в этой зоне вулканы, которые расположены рядом с городами. Геолог уточнил, что в случае извержения Арарата или Эльбруса, даже маленький всплеск будет очень опасен для местного населения.

Напомним, на юго-востоке Ирана ученые зафиксировали признаки активности у вулкана Тафтан. По результатам исследования стало известно, что вершина вулкана поднялась на 9 сантиметров всего за 10 месяцев. По словам специалистов, такое явление может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью.

#Эльбрус #вулкан #наш эксклюзив #тафтан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 