Вулканолог объяснил, опасен ли проснувшийся в Иране вулкан Тафтан

Геолог Иван Махоткин объяснил «Звезде», опасен ли вулкан Тафтан, который спал более 700 тысяч лет в Иране. Он назвал ситуацию, к которой может привести активность кратера.

«Вряд ли будет крупное извержение. И уже магматические очаги там в основном все застыли, просто при подвижке землетрясений, которые часто бывают», - подчеркнул Махоткин.

Вулканолог рассказал, что активная зона тянется от Гималаев через Иран и дальше по югу Азербайджана, Армения, Кавказ Северный. По его словам, вряд ли будет крупное извержение в Иране. Однако, если активизировался один вулкан, то могут проснуться и другие. Есть в этой зоне огненные горы, которые расположены рядом с городами.

«Скорее всего, он не будет представлять какой-то большой опасности, но просто это свидетельство того, что и все остальные вулканы, которые здесь остаточные есть, также могут проснуться», - добавил эксперт.

Есть в этой зоне вулканы, которые расположены рядом с городами. Геолог уточнил, что в случае извержения Арарата или Эльбруса, даже маленький всплеск будет очень опасен для местного населения.

Напомним, на юго-востоке Ирана ученые зафиксировали признаки активности у вулкана Тафтан. По результатам исследования стало известно, что вершина вулкана поднялась на 9 сантиметров всего за 10 месяцев. По словам специалистов, такое явление может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью.