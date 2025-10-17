В Иране активизировался вулкан Тафтан, считавшийся потухшим 710 тысяч лет

На юго-востоке Ирана ученые зафиксировали признаки активности у вулкана Тафтан, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По результатам исследования стало известно, что вершина вулкана поднялась на 3,5 дюйма (около 9 см) всего за 10 месяцев. По словам специалистов, такое явление может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью.

Вулканолог Пабло Гонсалес объяснил, что Тафтан не следует считать потухшим вулканом, скорее спящим. Это происходит из-за того, что подземное давление растет, в будущем это может привести к слабому или значительному выбросу энергии.

Отмечается, что из вентиляционных отверстий вулкана ежедневно выделяется около 20 тонн диоксида серы. А также водяной пар, сероводород и фтористый водород. Однако признаков неминуемого извержения нет.