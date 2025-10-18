ФСБ: фашисты в Константиновке выносили людей на мороз и закапывали живьем

ФСБ России рассекретила документы о зверствах в немецких лагерях для военнопленных в Константиновке во время Великой Отечественной войны. В них, в частности, сказано, что на территории химзавода обнаружены четыре массовые могилы с телами примерно 7 800 человек.

Свидетельства представлены экспертной комиссией Донецкого Управления ФСБ России. В этих актах задокументированы преступления немецко-фашистских захватчиков против советских военнопленных и мирного населения.

Один из рабочих завода рассказал о нечеловеческом отношении немцев к пленным. По его словам, узникам для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Не поднимающихся на ноги считали трупами, выносили на мороз и укладывали штабелями по 30-40 человек.

Эти документы являются неопровержимым доказательством геноцида, организованного нацистами с целью уничтожения максимального числа людей, подчеркнули в спецслужбе. Их публикация крайне важна для сохранения исторической памяти и предотвращения попыток оправдать нацизм и его злодеяния.

Ранее Донецкому музею были переданы рассекреченные материалы о преступлениях нацистов против жителей Донбасса в 1941-1942 годах. В документах подробно описано, как люди выживали в лагерях, где фашисты истребляли русских и другие славянские народы.