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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Донбассе

Накануне празднования Дня Победы в рамках проекта «Без срока давности» в фонд музея Великой Отечественной войны переданы рассекреченные документы из архива КГБ.
2024-05-08 19:00:00
© Фото: ФСБ России © Видео: ТРК «Звезда»

Донецкому музею Великой Отечественной войны предоставлены материалы о преступлениях нацистов в отношении жителей Донбасса в период с 1941 по 1942 год. Документы рассекретили специалисты УФСБ России по ДНР.

В материалах из архива КГБ речь идет о многотысячных жертвах устроенного нацистами террора, большая часть из которых женщины и дети. Кроме того, стали известны имена пособников фашизма, работавших в годы Великой Отечественной в интересах противника с корыстной целью.

Рассекреченные архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА*.

Специалисты ведут кропотливую работу по анализу и оцифровке данных, несмотря на ведение боевых действий на территории ДНР, а также обстрелы Донецка со стороны киевских боевиков.

* Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#война #Донбасс #ФСБ #нацисты #документы
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