ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Донбассе

Донецкому музею Великой Отечественной войны предоставлены материалы о преступлениях нацистов в отношении жителей Донбасса в период с 1941 по 1942 год. Документы рассекретили специалисты УФСБ России по ДНР.

В материалах из архива КГБ речь идет о многотысячных жертвах устроенного нацистами террора, большая часть из которых женщины и дети. Кроме того, стали известны имена пособников фашизма, работавших в годы Великой Отечественной в интересах противника с корыстной целью.

Рассекреченные архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА*.

Специалисты ведут кропотливую работу по анализу и оцифровке данных, несмотря на ведение боевых действий на территории ДНР, а также обстрелы Донецка со стороны киевских боевиков.



* Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.



Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.