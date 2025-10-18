МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводов ВСУ накрыли «Градом» на берегу Клебан-Быкского водохранилища

Координаты украинских операторов БПЛА расчету РСЗО «Град» передали дроноводы-разведчики, после чего был нанесен залп 122-мм реактивными снарядами.
2025-10-18 06:56:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Южной группировки войск уничтожил два пункта управления беспилотниками украинских боевиков в районе Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении в ДНР. Отличились бойцы 150-й мотострелковой дивизии. Позиции украинских «птичников» выявили наши разведчики. С воздуха они определили координаты, по которым был нанесен удар 122-мм реактивными снарядами.

На Красноармейском направлении расчеты РСЗО «Град» действуют не менее эффективно. В минувший четверг стало известно об уничтожении украинского опорного пункта силами артиллеристов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». В уничтоженном опорном пункте находилось большое количество пехоты ВСУ.

Уточняется, что удар наносился серией из нескольких залпов. Дистанция стрельбы превышала 15 километров. В ходе нанесения удара машину РСЗО прикрывала группа противодействия вражеским беспилотникам. Завершив работу расчет оперативно сменил позицию.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #спецоперация #РСЗО Град #константиновское направление #Клебан-Быкское водохранилище
