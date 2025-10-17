В Европе есть глобальная «партия войны», которая не хочет, чтобы на континенте был прочный мир. Об этом сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Заявление прозвучало на встрече с другими руководителями спецслужб стран СНГ в Самарканде.

Нарышкин подчеркнул, что российская сторона настаивает на справедливом мире в Европе с равной и неделимой безопасностью для всех. Однако «партия войны» противится этому.

Россия расценит поставки ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг, повышающий риски мировой безопасности, добавил директор СВР. По его словам, отмечаются попытки западных стран спровоцировать дезинтеграцию в СНГ.

Накануне директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британский спецназ участвует в антироссийских операциях. По его словам, Лондон срывает мирные инициативы по Украине и патронирует акции терроризма и диверсии в России.