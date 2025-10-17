МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕК хочет принудить страны Евросоюза проводить пенсионные реформы

Каждый пятый европеец старше 65 лет живет на грани бедности.
Екатерина Пономарева 2025-10-17 09:45:07
© Фото: Giannis Papanikos, Global Look Press

Еврокомиссия хочет обязать страны-члены проводить пенсионные реформы. Если они не выполнят ее рекомендаций, то национальные правительства не смогут в полном объеме претендовать на бюджетное финансирование из Брюсселя. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным за 2023 год следует, что 80% пенсионеров в объединении живут исключительно за счет госпенсии. Каждый пятый европеец старше 65 лет живет на грани бедности. А это более 18 миллионов человек.

Рекомендации Еврокомиссии могут быть нацелены на национальные пенсионные системы, так как они из-за старения населения и низкой рождаемости окажутся «парализованы» по причине высокого долгового бремени у ряда правительств, по данным материала газеты Politico.

Ранее президент Чехии Петр Павел подписал закон о пенсионной реформе. Теперь возраст выхода на пенсию в стране постепенно повысится с 65 до 67 лет. Согласно данным чешских демографов и экономистов, нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка средств.

#Европа #евросоюз #Еврокомиссия #пенсионеры #пенсионные реформы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 