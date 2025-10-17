ЕК хочет принудить страны Евросоюза проводить пенсионные реформы

Еврокомиссия хочет обязать страны-члены проводить пенсионные реформы. Если они не выполнят ее рекомендаций, то национальные правительства не смогут в полном объеме претендовать на бюджетное финансирование из Брюсселя. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным за 2023 год следует, что 80% пенсионеров в объединении живут исключительно за счет госпенсии. Каждый пятый европеец старше 65 лет живет на грани бедности. А это более 18 миллионов человек.

Рекомендации Еврокомиссии могут быть нацелены на национальные пенсионные системы, так как они из-за старения населения и низкой рождаемости окажутся «парализованы» по причине высокого долгового бремени у ряда правительств, по данным материала газеты Politico.

Ранее президент Чехии Петр Павел подписал закон о пенсионной реформе. Теперь возраст выхода на пенсию в стране постепенно повысится с 65 до 67 лет. Согласно данным чешских демографов и экономистов, нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка средств.