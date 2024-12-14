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Президент Чехии подписал закон о повышении пенсионного возраста

По данным чешских демографов и экономистов, нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка средств.
Елизавета Кондрикова 2024-12-14 01:39:35
© Фото: Daniel Vogl, dpa Globallookpress

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о пенсионной реформе, в соответствии с которой возраст выхода на пенсию в стране постепенно повысится с 65 до 67 лет. Мера также предполагает сокращение размеров назначаемых пенсий, пишет издание České noviny со ссылкой на администрацию президента.

«Правительство при создании реформы прислушалось к призывам и доводам демографов и экономистов, по мнению которых нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка средств», - говорится в материале.

Реформа также устанавливает минимальный размер пенсии, равный 20% от средней заработной платы, которая примерно составляет $1,9 тыс. Повышение будет происходить постепенно и ежегодно - на два месяца в год для мужчин и на четыре - для женщин.

Сообщается, что закон вызвал споры в парламенте, так как оппозиция выразила резкое недовольство реформой. Представители некоторых чешских оппозиционных партий уже пообещали в случае прихода к власти отменить это решение президента.

#пенсионная реформа #оппозиция #чехия #Петр Павел #повышение пенсионного возраста
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