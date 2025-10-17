МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: в ЕС опасаются возвращения «серого кардинала» Европы

Это может создать дополнительные трудности для фон дер Ляйен.
Владимир Рубанов 2025-10-17 09:32:22
© Фото: P0009 picture alliance, Global Look Press

Возможное возвращение в европейскую политику бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Селмайра может усугубить внутренний конфликт внутри ЕС, в частности, между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас. Об этом пишет Politico.

Государства-члены ЕС обеспокоены, что назначение Селмайра на должность заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам может усилить напряженность между Евросоюзом и Еврокомиссией. Предполагается, что он будет отвечать за отношения между дипломатической службой и другими институтами ЕС и сможет участвовать в заседаниях Комитета постоянных представителей при ЕС.

Окончательное решение по его назначению пока не принято. Если Селмайр войдет в команду Каллас, у нее появится преимущество в виде инсайдерской информации из Брюсселя. Это может создать дополнительные трудности для фон дер Ляйен.

В последнее время отношения между ЕС и Еврокомиссией обострились, особенно из-за разногласий по поводу того, кто имеет право делать важные заявления. В статье приводится пример, когда в сентябре фон дер Ляйен объявила о торговых ограничениях против Израиля. При этом Каллас не была заранее информирована, хотя именно ее ведомство изначально предлагало эти меры.

Сам Селмайр отказывается комментировать слухи о своем назначении и называет их домыслами. В Брюсселе его считают «серым кардиналом» европейской политики. Это 55-летний немецкий христианский демократ, работает в структурах ЕС с конца 1990-х годов и известен как ярый сторонник европейского проекта.

Селмайр был одним из главных переговорщиков по урегулированию финансового кризиса в Греции после референдума 2015 года. А также одним из идеологов жестких условий для Великобритании на переговорах по Brexit, чтобы сделать выход Соединенного Королевства примером для других стран. Коллеги отмечают его непростые отношения с Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось о натянутых отношениях между главой Еврокомиссии и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Отмечалось, что Мерц хочет вернуть часть полномочий из Брюсселя на национальный уровень.

