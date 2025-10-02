Политолог предположил, почему могли поругаться Мерц и фон дер Ляйен

Для того чтобы канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нашли компромисс, им обоим придется смягчить свои позиции. Так или иначе, в противостоянии двух немцев дело ограничится минимальным консенсусом. Такое мнение выразил политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Фон дер Ляйен должна сбавить обороты в своем авторитаризме, должна прислушаться к голосу европейских лидеров, которые не готовы на такие резкие перемены. Мерц тоже должен смягчить свою позицию», - считает Камкин.

Глава ЕК ведет себя как диктатор, отметил политолог. Она не считается с мнением собственной партии, за что ее не раз пытались снять с поста путем импичмента.

«Дама крайне токсичная, крайне раздражающая многих политиков даже в рамках брюссельского конструкта своей нахрапистостью, своей наглостью, если хотите, и неумением и нежеланием слушать голос оппонентов», - сказал Камкин.

Тем не менее прагматические сверхзадачи у Мерца и фон дер Ляйен едины - продолжение существования Евросоюза, углубление интеграции. Кроме того, не исключено, что у обоих есть амбиции стать президентом ЕС.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что два политика поругались из-за Украины. Отмечалось, что Мерц хочет вернуть часть полномочий из Брюсселя на национальный уровень.