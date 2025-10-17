МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: ЕК выделит Киеву еще 25 млрд евро за счет средств России

Деньги пойдут на «развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора» и на его интеграцию в ВПК Европы.
Екатерина Пономарева 2025-10-17 08:28:12
© Фото: Alicia Windzio, Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает варианты, при помощи которых можно было бы выделить Украине еще €25 млрд «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов на личных счетах. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документ.

В Брюсселе рассчитывают увеличить сумму в €140 млрд. В сентябре эту сумму Еврокомиссия обещала передать Украине за счет средств РФ.

Планируется, что на встрече в ноябре министры финансов стран ЕС обсудят предложение ЕК. Если они согласятся выделить деньги Киеву, средства пойдут на «развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора» и на его интеграцию в ВПК Европы.

Ранее в Норвегии заявили о желании выделить Украине 8,5 млрд долларов в 2026 году. Планируется направить 1,4 млрд долларов Украине в качестве гражданской помощи и 6,9 млрд - в качестве военной помощи.

