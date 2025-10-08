МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Источником успеха спортсмена стал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср».
Глеб Владовский 2025-10-08 11:59:30
© Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером. Об этом сообщил телеканал Bloomberg.

«Чистый капитал Роналду в настоящее время вырос до 1,4 млрд долларов, что делает его первым футболистом, достигшим этого статуса», - говорится в материале.

Отмечается, что до 2023 года 40-летний португалец соперничал с аргентинцем Лионелем Месси, который получал такую же зарплату. Однако ситуация изменилась после того, как Роналду подписал контракт с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср». Это принесло ему ежегодный доход в размере около 200 млн долларов.

Всего Роналду принял участие в 223 играх. Будучи в составе сборной Португалии, он забил 141 гол. В 2016 году португалец стал чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

#в стране и мире #Футбол #миллиардер #Криштиану Роналду #капитал
