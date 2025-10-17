МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Спасатели направили вертолет на поиски рыбака на Сахалине

Инспекторы ГИМС обследовали территорию до 10 км от берега.
Владимир Рубанов 2025-10-17 07:07:27
© Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области

Спасатели МЧС России ищут 40-летнего рыбака, пропавшего в акватории залива Терпения в Поронайском районе Сахалинской области. Мужчина вышел на резиновой двухместной лодке в районе слияния реки Промысловка и озера Невского, чтобы проверить сетку, и не вернулся.

Инспекторы ГИМС обследовали территорию до 10 км от берега. Для разведки с воздуха вылетел ведомственный вертолет Ми-8. На борту находятся три спасателя. Кроме этого, сотрудники ГИМС на лодке продолжат обследование акватории.

Ранее дрейфовавшего 67 дней в Охотском море Михаила Пичугина обвинили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья отправились посмотреть на китов. Но на лодке сломался мотор. Когда ее нашли, Сергей и Илья уже погибли от голода и переохлаждения, в живых остался только Михаил.

