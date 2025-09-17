В Перу рядом с Мачу-Пикчу сотни туристов застряли из-за протестов

В Перу рядом с древним городом инков Мачу-Пикчу около 900 человек оказались заблокированы из-за протестов водителей автобусов, которые повредили железную дорогу. Об этом заявила министр внешней торговли и туризм Урсула Леон.

«Эвакуировано 1400 человек, около 900 человек остаются заблокированными», - приводит слова Леон радиостанция RPP.

Протесты начались, когда у автобусной компании Consettur, перевозящей на протяжении 30 лет людей Мачу-Пикчу из Агуас-Кальентес, закончилась лицензия.

Местные власти выбрали нового перевозчика, однако это не устроило местных водителей автобусов. Они перекрыли и повредили железную дорогу, по которой в Агуас-Кальентес приезжали туристы.