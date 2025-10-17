МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лидер Reform UK пообещал сбивать самолеты России, если станет премьером

Найджел Фараж не видит альтернативного решения на возможные инциденты с военными самолетами России.
Екатерина Пономарева 2025-10-17 06:35:36
© Фото: Martyn Wheatley/i Images, Global Look Press

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что планирует сбивать российские самолеты. Об этом он ответил журналисту на вопрос о своих действиях в случае, если станет премьер-министром страны в интервью агентству Bloomberg.

«Надо их сбивать», - поделился планами политик.

Найджел Фараж добавил, что не видит альтернативного решения на возможные инциденты с военными самолетами России. По его мнению, причина украинского вооруженного конфликта кроется в «бесконечном» расширении НАТО и Евросоюза на восток.

Напомним, в Британии растет популярность правой партии Reform UK Найджела Фаража, по данным Financial Times. В этих условиях правительство, состоящее из левоцентристских лейбористов, пытается ужесточить позицию в вопросе миграции.

#Великобритания #фараж #Reform UK
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 