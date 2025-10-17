Лидер Reform UK пообещал сбивать самолеты России, если станет премьером

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что планирует сбивать российские самолеты. Об этом он ответил журналисту на вопрос о своих действиях в случае, если станет премьер-министром страны в интервью агентству Bloomberg.

«Надо их сбивать», - поделился планами политик.

Найджел Фараж добавил, что не видит альтернативного решения на возможные инциденты с военными самолетами России. По его мнению, причина украинского вооруженного конфликта кроется в «бесконечном» расширении НАТО и Евросоюза на восток.

Напомним, в Британии растет популярность правой партии Reform UK Найджела Фаража, по данным Financial Times. В этих условиях правительство, состоящее из левоцентристских лейбористов, пытается ужесточить позицию в вопросе миграции.