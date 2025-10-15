Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что страна больше не контролирует границы из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщила газета Financial Times.

Уточняется, что Махмуд предупредила об этом в преддверии встречи с представителями Балканских стран, целью которой считается остановка потока нелегальных мигрантов в Европу. Глава ведомства указала, что доверие европейцев к властям будет подорвано, если политики не смогут урегулировать ситуацию.

Financial Times напомнила, что в Британии растет популярность правой партии Reform UK Найджела Фаража. В этих условиях правительство, состоящее из левоцентристских лейбористов, пытается ужесточить позицию в вопросе миграции.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Александр Камкин объяснил в разговоре со «Звездой», что бесконтрольная миграция в Британии приводит к формированию параллельных обществ, которые плохо понимают друг друга. «Новые» британцы предпочитают жить по своим законам в привычных им реалиях. Глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж и активист Томми Робинсон предлагают вариант ограничения миграции, а также предотвращения создания этнических анклавов.