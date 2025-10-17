«Мста-С» доставила шесть снарядов в пункт управления дронами ВСУ

Артиллеристы на самоходном орудии «Мста-С» из 90-й гвардейской танковой дивизии уничтожили пункт, где украинские боевики управляли беспилотными летательными аппаратами. Это произошло в Днепропетровской области. Кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Центр» показало Минобороны России.

Операторы беспилотников обнаружили блиндаж с системой управления БПЛА в лесу и передали координаты для огневого поражения. Расчет оперативно уничтожил блиндаж шестью 152-мм снарядами, обеспечив безопасность продвижения штурмовых подразделений.

Иногда самоходке приходится совершать значительные марши - например, выдвигаться в 2 часа ночи к 7 приезжать на огневую позицию, рассказал старший механик-водитель Даниил Коваль. По его словам, время высчитывается так, чтобы «по серому» - в тот период суток когда на дронах «не видят» тепловизоры, но еще рано для того, чтобы летали БПЛА с обычными камерами.

Артиллеристы выжидают этот период, иногда выжидают по дороге. А после того как отработали - маскируют машину.

«Однажды на огневой позиции отработали ночью, ствол нагрелся. БПЛА противника типа "Баба-Яга" прилетел, засек. Начал делать сбросы. Его вовремя ликвидировали, но рядом то, что падало, осколки летели. После работы обычно термоодеяло используем. Ночью, особенно в зимний период времени, заворачиваем ствол полностью после работы, маскируем», - рассказал военнослужащий.

Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии круглосуточно уничтожают цели ВСУ. В их числе - техника, склады, пункты управления и места размещения.

Ранее Минобороны России показало видео боев за населенный пункт Алексеевка в Днепропетровской области. Контроль над ним установили штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.