Эксперт рассказал, как уберечься от мошенничества с детским голосом

Чтобы мошенники не могли обмануть родителей с использованием подделанного детского голоса, нужно перезвонить ребенку и переспросить, на самом ли деле это он просил денег или нет. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по кибербезопасности, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Однако родителям нужно подумать о том, чтобы вообще заблокировать ребенку посторонние звонки. Важно избежать ситуации, в которой злоумышленники могли бы записать его голос, считает специалист. По его словам, есть смысл ограничить общение детей по телефону семьей и одноклассниками.

«Телефон - это не просто полезный инструмент, это теперь канал проникновения людей с неблаговидными целями, увы. Поэтому родителям нужно перезвонить ребенку, переспросить, кому там ты хочешь деньги подарить. Ребенку надо иметь в виду, что тебе не только папа с мамой звонят. А вообще-то папе с мамой надо у ребенка в аппарате ввести запрет на все незнакомые звонки», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники могут подделывать голос ребенка с помощью нейросетей. Потом они выманивают деньги у родителей якобы на подарок другу на день рождения. Кроме того, злоумышленники стали использовать номера правоохранительных органов в качестве ника, чтобы запугивать жертв.