Путин о западных СМИ: любой монополии рано или поздно приходит конец

Любой монополии рано или поздно приходит конец. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Большом театре, где сегодня проходит юбилей RT.

Российский лидер отметил, что конец монополиям приходит независимо от того, сколько платят за их сохранение.

«Любой монополии рано или поздно, безусловно, приходит конец вне зависимости от того, сколько платят за попытки их сохранить те, кто вообще их содержит», - сказал он, говоря о западных СМИ.

Ранее глава государства заявил, что журналисты всегда находятся на передовой в прямом и переносном смысле. Кроме того, они, рискуя жизнью, рассказывают о подвигах наших бойцов, находясь в зоне спецоперации.