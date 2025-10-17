Путин: журналисты всегда на передовой в прямом и переносном смысле

Журналисты всегда находятся на передовой в прямом и переносном смысле слова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на юбилее RT.

«Журналисты, операторы, всегда в эпицентре и на острие событий. Всегда на передовой в прямом и переносном смысле этого слова», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что журналисты, рискуя жизнью, рассказывают о подвигах наших бойцов, находясь в зоне спецоперации. Бесстрашие и приверженность правде – главные черты сотрудников телеканала.

«Бесстрашие и приверженность правде - главные черты сотрудников канала. Мы видели их и Ираке, и в Сирии, и на Ближнем Востоке, и во многих других горячих точках», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства поприветствовал в Большом театре участников празднования юбилея телеканала RT. Отдельное внимание он обратил на Маргариту Симоньян - лидера организации.