Путин: журналисты всегда на передовой в прямом и переносном смысле

Журналисты, рискуя жизнью, рассказывают о подвигах наших бойцов, находясь в зоне спецоперации.
Виктория Бокий 2025-10-17 20:10:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Журналисты всегда находятся на передовой в прямом и переносном смысле слова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на юбилее RT.

«Журналисты, операторы, всегда в эпицентре и на острие событий. Всегда на передовой в прямом и переносном смысле этого слова», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что журналисты, рискуя жизнью, рассказывают о подвигах наших бойцов, находясь в зоне спецоперации. Бесстрашие и приверженность правде – главные черты сотрудников телеканала.

«Бесстрашие и приверженность правде - главные черты сотрудников канала. Мы видели их и Ираке, и в Сирии, и на Ближнем Востоке, и во многих других горячих точках», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства поприветствовал в Большом театре участников празднования юбилея телеканала RT. Отдельное внимание он обратил на Маргариту Симоньян - лидера организации.

#юбилей #Большой театр #Владимир Путин #журналисты #СВО
