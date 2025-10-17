МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил участников празднования юбилея телеканала RT

Президент России поздравил всех, «кто работал и работает на этом телеканале».
Дарья Ситникова 2025-10-17 19:58:51
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поприветствовал в Большом театре участников празднования юбилея телеканала RT.

«Очень рад приветствовать вас в этом замечательном зале Большого театра на праздновании двадцатилетия телеканала», - начал российский лидер.

Глава России поздравил всех, «кто работал и работает на этом телеканале». Отдельное внимание он обратил на Маргариту Симоньян - «лидера организации».

«Дорогая Маргарита, мы все знаем, как вам сейчас непросто и через какой период в вашей семье вы сейчас проходите», - добавил Путин.

Президент отметил, что несмотря на непростой период в жизни, она проявляет мужество и стойкость на работе. Он выразил уверенность, что Симоньян справится со всеми трудностями.

Недавно главный редактор RT пережила смерть своего мужа Тиграна Кеосаяна. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому.

#Путин #Маргарита Симоньян #Большой театр #RT #поздравление
