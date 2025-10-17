МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карасин рассказал о «духе Анкориджа» в разговоре Путина и Трампа

Под «духом Анкориджа» подразумевается продолжение взаимодействия и обсуждения в конструктивном ключе имеющихся нерешенных проблем между Россией и США.
Виктория Бокий 2025-10-17 18:00:40
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Прежде всего, надо отметить, что вчерашний разговор лидеров России и США еще раз подтвердил, что «дух Анкориджа» жив. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Под «духом Анкориджа» подразумевается продолжение взаимодействия и обсуждения в конструктивном ключе имеющихся нерешенных проблем между Россией и США. Кроме того, эта фраза - отсылка к прошедшим в августе переговорам российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

«Я очень рассчитываю на то, что этот разговор в соответствующем ключе повлияет на заезд или “залет” Зеленского в Вашингтон и его сегодняшнюю встречу с Трампом», - добавил собеседник телеканала.

Говоря о прошедшем разговоре Путина и Трампа, Карасин подчеркнул, что это был своевременный и полезный диалог. Важно, что достигнута договоренность о проведении сразу двух переговоров - сначала для подготовки с помощью экспертной группы высшего уровня, а потом уже и встреча двух лидеров в Венгрии.

«Это конструктивно, позитивно. Надо готовиться к тому, чтобы диалог продолжался в таком же позитивном ключе и привел к конкретным результатам», - заключил глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Напомним, вчера стало известно, что следующая встреча президентов России и США пройдет в Будапеште. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, стороны не планируют откладывать саммит. Есть вероятность, что встреча пройдет в ближайшие две недели.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #наш эксклюзив #встреча #дух Анкориджа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 