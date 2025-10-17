Карасин рассказал о «духе Анкориджа» в разговоре Путина и Трампа

Прежде всего, надо отметить, что вчерашний разговор лидеров России и США еще раз подтвердил, что «дух Анкориджа» жив. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Под «духом Анкориджа» подразумевается продолжение взаимодействия и обсуждения в конструктивном ключе имеющихся нерешенных проблем между Россией и США. Кроме того, эта фраза - отсылка к прошедшим в августе переговорам российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

«Я очень рассчитываю на то, что этот разговор в соответствующем ключе повлияет на заезд или “залет” Зеленского в Вашингтон и его сегодняшнюю встречу с Трампом», - добавил собеседник телеканала.

Говоря о прошедшем разговоре Путина и Трампа, Карасин подчеркнул, что это был своевременный и полезный диалог. Важно, что достигнута договоренность о проведении сразу двух переговоров - сначала для подготовки с помощью экспертной группы высшего уровня, а потом уже и встреча двух лидеров в Венгрии.

«Это конструктивно, позитивно. Надо готовиться к тому, чтобы диалог продолжался в таком же позитивном ключе и привел к конкретным результатам», - заключил глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Напомним, вчера стало известно, что следующая встреча президентов России и США пройдет в Будапеште. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, стороны не планируют откладывать саммит. Есть вероятность, что встреча пройдет в ближайшие две недели.