Артиллерия ГрВ «Восток» уничтожила позиции ВСУ в Днепропетровской области

Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по выявленным огневым позициям противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, средства воздушной разведки обнаружили район размещения блиндажей, окопов и инженерных сооружений, где находились расчеты ВСУ. После уточнения координат артиллеристы открыли огонь по целям.

На опубликованных кадрах видно, как артиллерийское орудие, замаскированное под сеткой в лесопосадке, производит серию выстрелов. На последующих планах показаны взрывы в районе цели. Съемка ведется как в дневное время, так и с использованием тепловизионной камеры - в кадре видно, как удар попадает точно в укрепления противника, после чего над позицией поднимаются дым и пламя.

По информации Минобороны, точными попаданиями уничтожены блиндажи и укрепления противника, а также выведены из строя несколько огневых позиций. Это позволило подразделениям группировки «Восток» продолжить наступательные действия в данном районе.

Ранее сообщалось, что артиллеристы на самоходном орудии «Мста-С» из 90-й гвардейской танковой дивизии уничтожили пункт, где украинские боевики управляли беспилотными летательными аппаратами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Тимур Шерзад.