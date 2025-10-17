Трамп заявил, что хорошо ладит с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я хорошо лажу с ним (лидером КНР. - Прим. ред.). Он очень сильный лидер, удивительный человек», - заявил глава Белого дома.

Он также назвал Си Цзиньпина сильным лидером и удивительным человеком, про жизнь которого можно снять отличный фильм.

До этого Трамп заявил, что его запланированная встреча с председателем КНР потеряла смысл. Главу Белого дома разочаровало соглашение Китая по редкоземельным металлам, он назвал это враждебным шагом.